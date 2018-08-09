Информация о новых санкциях США повлияла на курс рубля

Москва, , 07:09 — REGNUM На фоне сведений о грядущем введении администрацией Соединённых Штатов нового пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» курс американского доллара по отношению к рублю вырос до отметки 65,69 рубля за доллар США. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Следует отметить, что рубль упал по отношению к доллару до двухлетнего минимума, последний раз доллар США стоил 65 рублей в 2016 году. Добавим, ранее власти США сообщили, что на рассмотрение верхней палаты конгресса внесен законопроект, принятие которого предусматривает введение санкций против государственного долга России и против российских банков с государственным капиталом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа внешнеполитическое ведомство США отметило, что новые санкции вводятся США из-за «использования Россией химоружия в Солсбери» в нарушение международного права и Конвенции о запрете применения химического оружия.

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