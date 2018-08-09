В Хабаровском крае может появиться новый аэровокзал

Хабаровск, , 06:59 — REGNUM В СПВ Советская Гавань может появиться новый аэровокзальный комплекс. Аэропортом Советская Гавань пользуются жители и бизнес двух порто-франко — Ванино и Советской Гавани. Крупный бизнес, осуществляющий деятельность на территории районов, выразил готовность построить новый пассажирский терминал в аэропорту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков сообщил в Минвостокразвития, что предложение принципиально поддержано, а после решения ряда организационных вопросов можно будет приступать к проектированию.

В течение августа 2018 года должно быть принято решение о расширении географии полетов из Советской Гавани на Сахалин и во Владивосток. Выполнять рейсы планирует авиакомпания «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт в Советской Гавани был построен в послевоенном 1947 году как военный аэродром для истребителей. В 80-х годах прошлого века военные ушли, а аэродром передали гражданским, которые построили здание аэровокзала «на скорую руку» — по проекту детского сада.

С тех пор и по 2017 год здание не видело капитального ремонта, построенная как попало кровля превратилась в решето, здание заливало водой при каждом дожде и таянии снега.

В 2017 году крупнейший угольный порт региона — АО «Дальтрансуголь» СУЭК построил в аэропорту новый летний пассажирский накопитель и сделал новую кровлю.

Возможно, именно эта компания и будет заниматься строительством нового аэровокзала, вполне возможно — совместно с другими крупными инвесторами.

Выделенные из федерального бюджета для строительства и реконструкции аэропортов в ДФО 64,9 млрд рублей так и не дошли до макрорегиона. Скандал был громкий. Двух чиновников Росавиации уволили, но денег Дальний Восток так и не получил. По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Дальний Восток не обеспечен авиасообщением на 70%.