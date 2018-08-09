Курс доллара будет расти, но достаточно медленными темпами — эксперт

Якутск, , 06:53 — REGNUM Вероятность того, что курс доллара в России будет демонстрировать резкий рост, очень мала. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, пояснив, что в России цена на нефть и курс доллара (или евро) в условиях стабилизации экономики обычно связаны обратно пропорциональной зависимостью.

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«В перспективе курс доллара будет расти, но достаточно медленными темпами, если не произойдёт обвала цен на нефть, что маловероятно в связи с нестабильностью политической обстановки в мире», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что российская экономика зависит от состояния нефтегазового сектора промышленности, которое в свою очередь определяется ценой на нефть.

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«8 августа цена на нефть упала на 3%, естественно, доллар и евро выросли на 2% и почти 2,5% соответственно. В России цена на нефть и курс доллара (или евро) в условиях стабилизации экономики обычно связаны обратно пропорциональной зависимостью. Если растёт цена на нефть, курс доллара снижается, и наоборот, когда цена нефти падает, то доллар растёт. Возможно, что после заявления о новых санкциях США против России возникла паника на сырьевом рынке — цена на нефть снизилась, соответственно курсы доллара и евро выросли», — также предположил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа курс российского рубля упал до минимума к доллару США впервые с апреля 2018 года. В ходе торгов на Московской бирже за доллар США давали 65,06 рубля, рост составил 1,6 рубля. Евро также резко подорожал до 75,17 рубля.