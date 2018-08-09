Якутия дождалась денег на ликвидацию последствий весеннего паводка

Якутск, , 06:09 — REGNUM Жители Якутии, дома которых пострадали из-за разлива паводковых вод, до сих пор не получили компенсации из федерального бюджета. Распоряжение о выделении республике средств на ликвидацию последствий весеннего паводка подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медвевым только в августе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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«Подписано долгожданное постановление правительства Российской Федерации о выделении Якутии помощи из федерального бюджета в связи с наводнением, — пояснил врио главы республики Айсен Николаев. — Сейчас, когда поступят деньги, наша задача — максимально быстро довести эту помощь до людей, реально пострадавших от стихийного бедствия».

Республика получит из резервного фонда правительства РФ 587 млн рублей. Из них 65,4 млн будут потрачены на выплату компенсаций жителям региона, которые из-за наводнения частично потеряли своё имущество (1308 человек), 131,7 млн рублей — тем, кто лишился его полностью (1317 человек). Ещё 39,7 млн пойдут на единовременную материальную помощь, 128,1 млн — на аварийно-спасательные работы и 222,2 млн — на аварийно-восстановительные работы на пострадавших от наводнения объектах инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, размер компенсаций из федерального бюджета при полной утрате имущества составляет 100 тыс. рублей, при частичной — 50 тыс. Аналогичные выплаты из республиканской казны — 10−20 тыс. рублей.

20 июня министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сообщал президенту России Владимиру Путину, что пока запрошенные руководством Якутии средства до республики не доведены.

«Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Излишняя здесь бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чём виноват», — сказал в ответ президент.

12 июля премьер-министр Якутии Владимир Солодов уверял, что вопрос с выплатами из федерального бюджета пострадавшим от наводнения должен решиться в ближайшее время.

«Документы, обосновывающие ущерб, сводный реестр объектов и списки пострадавших граждан вовремя направлены в МЧС России. Врио главы республики Айсен Николаев встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым и руководителем МЧС России Евгением Зиничевым. Подготовка распоряжения федерального правительства о выделении средств на завершающей стадии. Надеемся, что до конца июля деньги поступят», — отмечал председатель правительства республики.