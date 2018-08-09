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В Тибете создан крупнейший техноинкубатор для развития инновационных фирм

Экономика

В нем расположится порядка 50 фирм, работающих над развитием в области новой энергетики, здравоохранения, сельскохозяйственных технологий, финансов и программного обеспечения

Лхаса, Китай, 9 августа 2018, 05:48 — REGNUM  Технологический инкубатор был официально открыт в столице китайского Тибета городе Лхаса, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Инкубатор, созданный при участии Бюро науки и технологий Лхасы, занимает площадь 16 тыс. кв метров. Объем инвестиций составил 16,2 млн юаней (около $2,35 млн). В нем расположены офисное пространство, сервисы политической, юридической и финансовой поддержки малых и средних технологических компаний Тибета, сообщили в секретариате бюро.

В нем расположится порядка 50 фирм, работающих над развитием в области новой энергетики, здравоохранения, сельскохозяйственных технологий, финансов и программного обеспечения. Таким образом инкубатор станет крупнейшим в своем роде в Тибете.

Напомним, что Тибет уже длительное время продвигает сотрудничество в сфере технологических инноваций. Ранее было создано 27 площадок для творчества и пять технологических инкубаторов, которые помогли учредить около 200 компаний

Как сообщало ИА REGNUM, 98% деревень Тибета до конца 2018 года будут подключены к скоростному широкополосному интернету в рамках программы развития региона и борьбе с бедностью.

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