Колыма просит ФАС разобраться с ростом цен на бензин

Магадан, Магаданская область, , 05:30 — REGNUM В Магаданской области разбираются с причиной очередного резкого роста розничной стоимости бензина и дизельного топлива. Депутаты обращаются в ФАС России: в региональной антимонопольной службе уже пришли к выводу, что нарушения требований законодательства тут нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В областном надзорном ведомстве объяснили, что формирование розничных цен на автомобильное топливо зависит от стоимости, которую устанавливают его оптовые поставщики. Единственная компания, доставляющая бензин и дизтопливо в Магаданскую область — ООО «Колыманефтепродукт». Она покупает топливо у базирующейся в Хабаровске ООО «РН-Востокнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»). УФАС Колымы констатирует отсутствие конкуренции на региональном рынке поставок топлива, но вместе с тем делает вывод, что пользующийся монополией транспортировщик нефтепродуктов не завышает цены.

По данным антимонопольной службы, рост розничных цен ниже, чем оптовых. При повышении цен автомобильного топлива от ООО «РН-Востокнефтепродукт» на 11,2% — 22,5% рост отпускной стоимости ООО «Колыманефтепродукт» составлял 6% — 8,7%. В августе, по данным ФАС, закупочные цены начали снижаться (на 3% — 10,5% в зависимости от вида топлива), но на розничную стоимость это не повлияло потому, что пока ещё распродаются остатки приобретённых ранее партий. В среднем между датой оплаты и реализацией проходит 1,5−2 месяца, подчеркнули в ведомстве.

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Депутат Магаданской областной думы Оксана Бондарь, ознакомившись с выводами ФАС, напомнила, что Госдумой в весеннюю сессию принят ряд важных федеральных законов, призванных остановить рост цен на топливо, в том числе, и в Магаданской области. По мнению депутата, важно, чтобы федеральные решения сдерживали рост цен на топливо, но в Магаданской области такого результата пока не наблюдается. Оксана Бондарь направила депутатский запрос в ФАС, Министерство финансов РФ с просьбой оценить принятые на федеральном уровне меры по сдерживанию роста цен на топливо с учётом текущей ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость литра бензина АИ-92 на заправках в Магадане за ночь выросла сразу на два рубля и достигла 48,8 рублей. Литр солярки подорожал за сутки на 1,3 рубля и теперь стоит 54,8 рубля. Жители города возмущены и считают, что причина такого удорожания — монополия на поставки топлива: «Жадность монополиста зашкаливает».