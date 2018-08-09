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«Выгода превыше всего» — саудовские поставки нефти в Канаду продолжатся

Экономика

Политические вопросы не должны влиять на экспорт нефти

Эр-Рияд, 9 августа 2018, 04:20 — REGNUM  Дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой не отразится на нефтяных контрактах, заявил глава саудовского минэнергетики Халед аль-Фалех, сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

Министр энергетики подчеркнул, что политические вопросы не должны влиять на экспорт нефти. Он также добавил, что конфликт с Канадой не отразится на контрактах о поставках нефти саудовской корпорации Saudi Aramco.

Напомним, дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой возник после того, как канадский МИД потребовал освободить активисток, арестованных Эр-Риядом за протестную деятельность. После этого Саудовская Аравия отозвала посла из Канады, а позже объявила о прекращении образовательных и других совместных с Оттавой программ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава пакистанской ассоциации советов улемов Шейх Моххамед Тахер Аль-Ашфари осудил вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии. Он также осудил любое вмешательство во внутренние дела государств под предлогом заботы о соблюдении правах человека.

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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