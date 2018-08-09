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Власти Нью-Йорка приостановили выдачу лицензий таксистам Uber

Экономика

Городской совет проголосовал за приостановку выдачу новых лицензий на год

Власти Нью-Йорка приостановили выдачу лицензий таксистам Uber
GörlitzPhotography
Такси

Нью-Йорк, США, 9 августа 2018, 04:10 — REGNUM  Власти Нью-Йорка планируют приостановить выдачу новых лицензий сервисам такси Uber и Lyft, сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что городской совет проголосовал за приостановку выдачу новых лицензий на год, пока городская администрация изучает способы снижения дорожных заторов. Издание отмечает, что это решение может прервать стремительный рост компаний, так как их бизнес зависит от найма как можно большего числа водителей, чтобы сократить временны затраты на путь до клиента.

«Неконтролируемый рост компаний, работающих на основе приложений для такси, потребовал решительных действий и мы их приняли», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля испанские таксисты заявили о продолжении забастовки против сервисов такси Uber и Cabify. Таксисты будут продолжать забастовку до тех пор, пока власти не введут ограничения на выдачу лицензий таксистам Uber.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанские таксисты отказались прекращать протест против Uber и Cabify

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