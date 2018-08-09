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Африканский эксперт: «Китайские инвестиции в Африку — это надолго»

Экономика

Бояньке рекомендовал африканским странам предпринять меры обеспечения грамотного освоения китайских инвестиций

Африканский эксперт: «Китайские инвестиции в Африку — это надолго»
Junjiewu99
Китайские юани

Аккра, 9 августа 2018, 03:50 — REGNUM  Огромные инвестиции Китая в Африку является ключевым инструментом решения инфраструктурных проблем на континенте в кратко и среднесрочной перспективе, сообщил экономист из Ганы, передает 8 августа агентство Синьхуа.

«Китайские инвестиции здесь надолго. Они поддерживают развитие. Существует множество инфраструктурных проектов: дорог, дамб, железнодорожных линий, которые осуществляются на китайские деньги. С моей точки, развитие этих проектов закрывает критические бреши в инфраструктуре», — заявил исполнительный директор Африканского центра энергетической политики (ACEP) Бенджамин Боакье.

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Бояньке рекомендовал африканским странам предпринять меры обеспечения грамотного освоения китайских инвестиций, а также выразил необходимость создать ситуацию взаимной выгоды как для китайских, так и для африканских инвесторов.

Отметим, что Китай придает очень важное значение развитию инфраструктуры в Африке в рамках проекта «Нового шелкового пути», направленного на обеспечения доступа Поднебесной к рынкам сбыта и ресурсным базам. Председатель КНР Си Цзиньпин в конце июля вернулся из Африканского турне, в рамках которого постели ОАЭ, Сенегал и Руанду, а также саммит БРИКС в ЮАР.

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Китай и страны Африки
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