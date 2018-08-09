Конгрессмена-республиканца арестовали за торговлю инсайдерской информацией

Нью-Йорк, США, , 03:32 — REGNUM Правоохранительные органы штата Нью-Йорк арестовали члена Республиканской партии США конгрессмена Криса Коллинза за торговлю инсайдерскими данными, сообщает CNBC News.

«Конгрессмена арестовали по обвинениям в передаче непубличной информации семье и друзьям, связанным с австралийской биотехнической компанией Innate Immonotherapeutics, в которой Коллинз был членом совета директоров», — сообщает телеканал.

В обвинительном заключении, опубликованном 8 августа, говорится о звонке Коллинза своему сыну с целью передачи ему информации о проваленных испытаниях лекарств. Звонок был сделан для того, чтобы его сын успел продать акции компании на основании инсайдерской информации. Позднее информация об этом звонке стала достоянием общественности.

Обвинения также предъявлены его сыну, Кэмерону Коллинзу, и тестю сына Стивену Зарски, который также владел акциями компании. Благодаря инсайдерской информации они смогли избежать финансовых потерь, которые оцениваются в сумму $768 тыс.