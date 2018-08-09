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Fitch пророчит рост цен на алюминий

Экономика

Цена на алюминий растет из-за санкций Вашингтона

Fitch пророчит рост цен на алюминий
Алюминий

Нью-Йорк, США, 9 августа 2018, 03:27 — REGNUM  Цена за тонну алюминия в 2018 году достигнет $2,7 тыс., а в следующем году превысит $3 тыс., заявили в международном рейтинговом агентстве Fitch, сообщает Reuters.

Уточняется, что цена на алюминий растет из-за санкций Вашингтона в отношении «Русала». Подорожание металла произойдет, если не улучшится ситуация с возможностью заключения «Русалом» новых договоров.

Напомним, «Русал» оказался под американскими санкциями в апреле 2018 года. В качестве одного из условий смягчения санкций американцы назвали уменьшение в активах компании доли бизнесмена Олега Дерипаски.

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