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«Силовые машины» перешли к «Севергрупп»

Экономика

Передача пакета акций энергомашиностроительной компании проведена в два этапа

Санкт-Петербург, 9 августа 2018, 03:06 — REGNUM  Все акции российской энергомашиностроительной компании ПАО «Силовые машины» перешли к ООО «Севергрупп», сообщили в пресс-службе ПАО.

«ООО «Севергрупп», осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, и ПАО «Силовые машины» сообщают о завершении процесса передачи 100% пакета акций ПАО «Силовые машины» ООО «Севергрупп», — сообщили в компании.

Уточняется, что это сделано для деофшоризации российской экономики, «повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур».

В «Силовых машинах» отметили, что передача активов прошла в два этапа. Сначала пакет акций в размере 99,9 999 999 885 175%, которыми владела Highstat Ltd, передали Unifirm Ltd, а остальные акции, которыми владел Алексей Мордашов, передали «Севергрупп». Затем 99,9 999 999 885 175% ценных бумаг от Unifirm Ltd перешли к «Севергрупп».

Напомним, «Силовые машины» находятся под американскими санкциями с начала 2018 года. В апреле компания объявила, что нуждается в господдержке для выхода на внешние рынки.

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