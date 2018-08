«Силовые машины» перешли к «Севергрупп»

Санкт-Петербург, , 03:06 — REGNUM Все акции российской энергомашиностроительной компании ПАО «Силовые машины» перешли к ООО «Севергрупп», сообщили в пресс-службе ПАО.

«ООО «Севергрупп», осуществляющее деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова, и ПАО «Силовые машины» сообщают о завершении процесса передачи 100% пакета акций ПАО «Силовые машины» ООО «Севергрупп», — сообщили в компании.

Уточняется, что это сделано для деофшоризации российской экономики, «повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур».

В «Силовых машинах» отметили, что передача активов прошла в два этапа. Сначала пакет акций в размере 99,9 999 999 885 175%, которыми владела Highstat Ltd, передали Unifirm Ltd, а остальные акции, которыми владел Алексей Мордашов, передали «Севергрупп». Затем 99,9 999 999 885 175% ценных бумаг от Unifirm Ltd перешли к «Севергрупп».

Напомним, «Силовые машины» находятся под американскими санкциями с начала 2018 года. В апреле компания объявила, что нуждается в господдержке для выхода на внешние рынки.

