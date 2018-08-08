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Увезут в Ирбит: на Урале делят наследство ЧМ-2018

Экономика

Ирбит может получить временные трибуны на 2 тыс. мест

Увезут в Ирбит: на Урале делят наследство ЧМ-2018
Владислав Фальшивомонетчик
Стадион «Екатеринбург Арена»

Екатеринбург, 8 августа 2018, 20:43 — REGNUM  Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» уже начали делить. Две тысячи мест может получить город Ирбит, заявил во время визита в город депутат свердловского областного Заксобрания Виктор Шептий.

Их могут установить на стадионе «Юность». Шептий полагает, что такая мера будет способствовать развитию спортивного объекта.

Также свои доли временных трибун могут получить и другие свердловские муниципалитеты. Полный список счастливчиков пока не назван.

Напомним, временные трибуны были установлены в ходе реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга. Эта мера позволила увеличить количество мест. После ЧМ-2018 временные трибуны разберут. Скорее всего, это случится уже в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Наследство ЧМ-2018: как сэкономят на стадионе «Екатеринбург Арена»

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