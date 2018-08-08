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В Узбекистане таможенные органы перейдут на выборочную проверку товаров

Экономика

Решение о проверке товаров будет приниматься на основе данных автоматизированной программы

Ташкент, 8 августа 2018, 20:42 — REGNUM  В Узбекистане планируют внедрить систему таможенного осмотра по принципу выборочной проверки, сообщает 8 августа издание «Новости Узбекистана».

Решение о проверке товаров будет приниматься на основе данных автоматизированной программы. Обсуждение данного вопроса состоялось в рамках международного пресс-клуба, посвященного реформе и новым стратегическим задачам таможенной сферы.

Руководители таможенных органов объявили о снижении ставки таможенной пошлины на 3410 позициий или на 11 295 товарных позиций. Нулевая ставка объявлена по 8 166 товарным позициям.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа члены комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана рассмотрели законопроект «О государственной таможенной службе». Проект документа был принят в первом чтении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане подготовили закон о таможенной службе ко второму чтению

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