Минфин Казахстана: параметры бюджета пока выдерживают волатильность тенге

Астана, , 20:40 — REGNUM Правительство Казахстана может пересмотреть государственный бюджет в случае обвала национальной валюты по отношению к американскому доллару, передает 7 августа телеканал «Астана» со ссылкой на министра финансов республики Бахыта Султанова.

По его словам, пока нет необходимости применять дополнительных мер. Министр финансов добавил, что заложенные в бюджете параметры пока выдерживают изменение курса тенге. В настоящее время один доллар стоит около 349 тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что снижение курса тенге в июне 2018 года связано со снижением курса рубля, оттоком капиталов с развивающихся рынков и повышением ставки ФРС США.

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