Среда, 8 Августа 2018 года
21:18:39 МСК

Минфин Казахстана: параметры бюджета пока выдерживают волатильность тенге

Экономика

Пока нет необходимости применять дополнительные меры

Минфин Казахстана: параметры бюджета пока выдерживают волатильность тенге
Казахстанский тенге

Астана, 8 августа 2018, 20:40 — REGNUM  Правительство Казахстана может пересмотреть государственный бюджет в случае обвала национальной валюты по отношению к американскому доллару, передает 7 августа телеканал «Астана» со ссылкой на министра финансов республики Бахыта Султанова.

По его словам, пока нет необходимости применять дополнительных мер. Министр финансов добавил, что заложенные в бюджете параметры пока выдерживают изменение курса тенге. В настоящее время один доллар стоит около 349 тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что снижение курса тенге в июне 2018 года связано со снижением курса рубля, оттоком капиталов с развивающихся рынков и повышением ставки ФРС США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объяснили причины ослабления курса тенге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить