Украинские власти не погасят долги по зарплатам ко Дню шахтера

Киев, , 19:13 — REGNUM На Украине реальная задолженность по зарплате в два раза выше официальной статистики, поскольку в стране высокий уровень теневой экономики. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Реальная задолженность в Украине в два раза выше, чем показывает официальная статистика. Дело в том, что теневая экономика не попадает в статистику, а так работает 50% экономики, и там также есть задолженность», — отметил Волынец.

При этом он сообщил о начале погашения долгов по зарплатам перед горняками.

«Сегодня шахтерам ГП «Первомайскуголь» выделили 19 млн грн (703 тыс долл.), что позволило погасить задолженность по заработной плате за март 2018 года. Но ещё полностью не выплачена зарплата за апрель, май, июнь и июль», — пояснил Волынец.

В свою очередь главред донецкого издания «Остров» Сергей Гармаш прогнозирует, чтоправительство Украины не погасит долги по зарплате перед горняками до 26 августа (ко Дню шахтера).

«Погашения долгов по зарплате горнякам ко Дню шахтера, скорее всего не будет… Это, наверняка, уже понял премьер, потому что постоянно подчеркивает, что ответственность за поиск финансовых средств лежит на министерстве и лично министре Насалике. Во-первых, за неделю планы первоочередных мер по выведению отрасли из кризиса не делаются. Смешно даже ставить такие задачи. Во-вторых, план свелся к «дай миллиард», а дальше минэнергоугля должно найти непонятных инвесторов на шахты, которые не работают», — пояснил Гармаш в своем Фейсбуке.

Он также не исключает, что уже в сентябре Гройсман может отправить Насалика в отставку.

«Рада перед каникулами выделила углепрому 1,4 млрд грн. (51,8 млн долл.), а на покрытие себестоимости добычи до конца года нужно 3 млрд (111 млн долл — ред.). Денег, естественно, никто не найдет, Минфин готов дать только гарантии, но ни один банк денег шахтам, из-за их финансового состояния, не даст даже под эти 100% гарантии государства. В общем, если не менять всю систему углепрома, то ничего не изменится», — добавил Гармаш.

Ранее, 9 июля, министерство энергетики и угольной промышленности сообщило о выделении из бюджета 11,9 млн долл государственной поддержки на погашение задолженности по зарплате шахтерам. В то же время, по информации Независимого профсоюза горняков, на данный момент долг перед горняками составляет 1,1 млрд гривен (40,7 млн долл).

Как сообщалось, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).

Напомним, 5 августа премьер-министр Владимир Гройсман призвал министерство энергетики и угольной промышленности найти финансовые ресурсы для увеличения добычи угля и ритмичной работы отрасли.

«До 1 сентября Минэнергоугля и лично министр должны сконцентрироваться на поиске финансовых ресурсов для увеличения добычи и обеспечения ритмичной работы отрасли… Вся отрасль должна работать ритмично. И это ответственность министерства и министра. Я готов помочь, чтобы мы утвердили свою энергонезависимость», — заявил Гройсман.