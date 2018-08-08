Среда, 8 Августа 2018 года
19:32:58 МСК

Глава Европарламента: Италия может потерять 130 тысяч рабочих мест

Экономика

Соратник Сильвио Берлускони раскритиковал утвержденный парламентом «Декрет о достоинстве»

Глава Европарламента: Италия может потерять 130 тысяч рабочих мест
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Рим, 8 августа 2018, 18:54 — REGNUM  Принятый парламентом Италии «Декрет о достоинстве» не только не улучшит ситуацию на рынке труда, но может привести к исчезновению 130 тысяч рабочих мест, заявил в среду, 8 августа, председатель Европарламента и один из лидеров партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает Il Giornale.

«Декрет о достоинстве» был утвержден парламентом 7 августа. Он вносит некоторые коррективы в правила, действующие на рынке труда: в частности, затрудняет наём работников по временным контрактам и облегчает — по постоянным.

По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, 12% всех занятых граждан. Власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить