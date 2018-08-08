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Тлеющим пометом в Рязани займутся вертолеты и прокуратура

Экономика

Прокуратура проведет проверку из-за возгорания отходов птицефабрики

Тлеющим пометом в Рязани займутся вертолеты и прокуратура
Иллюстрация: Mil.ru
Тушение пожара с вертолета

Рязань, 8 августа 2018, 18:54 — REGNUM  В Рязани вертолет Ми-24 и еще восемь единиц техники привлечены к ликвидации тления куриного помета на территории бывшей птицефабрики. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. Ранее жители нескольких районов города начали жаловаться на неприятный запах.

Участок, на котором произошло возгорание, находится в пользовании подразделения Минобороны РФ. Сейчас в ликвидации последствий принимают участие работники регионального министерства природопользования Рязанской области, сотрудники МЧС, а также Центра боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации

«По сообщению регионального министерства природопользования, вся информация, собранная в ходе рейдовых мероприятий, направлена в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали местные СМИ, на неприятный запах рязанцы начали жаловаться еще 6 августа. В частности, жители города оставляли комментарии о том, что чувствуют запах гари, на странице губернатора Николай Любимова в социальной сети.

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