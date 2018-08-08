В РФ возвращается стагнация, а правительство усугубляет кризис — аналитик

Москва, , 18:51 — REGNUM Нет никаких объективных причин считать, будто в РФ начнётся рост реальных располагаемых доходов населения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным «Левада-центра», около 30% граждан РФ считают, что ближайшие 12 месяцев будут для российской экономики неблагоприятными.

«Настроения граждан РФ объективны, потому что есть факты действительности, — сказал Григорьев. — Даже прогнозируемый рост по итогам 2018 года у РФ один из самых низких среди всех развивающихся стран. Ниже только у ЮАР. По данным центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, в РФ возвращается очередная стагнация. Дела в промышленности идут не очень хорошо, закредитованность растёт, частные доходы и потребление — нет».

По мнению Григорьева, ожидать следует лишь ухудшения ситуации, поскольку текущая экономическая стратегия рассчитана на то, что есть несколько привилегированных секторов (сырьевой, энергетический, металлургический), которые должны стать локомотивами российской экономики.

«Эта система очевидно «сдаёт» и не может обеспечивать роста доходов, — сказал Григорьев. — Но менять эту систему правительство не намерено. Мы видим, что сокращаются социальные расходы, социальные обязательства, увеличиваются налоги и идёт дискуссия о введении новых налоговых мер, например на подсобные хозяйства. Идёт борьба с самозанятыми. Исходя из этого, можно сделать лишь один прогноз — темпы экономического роста в РФ продолжат сокращаться, переходя порой в откровенный спад, а благосостояние в лучшем случае будет падать так же медленно, как и сейчас. С 2014 года реальные располагаемые доходы только падают, и нет никаких причин ожидать, что они вдруг повысятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ближайшие 12 месяцев будут для российской экономики неблагоприятными. Так считает 30% жителей России, чьи настроения выяснили эксперты «Левада-центра».

В ближайший год 45% опрошенных не ожидают изменений в материальном положении своих семей. В 2017 и 2016 годах доля таких ответов составляла от 55 до 60%. Ещё 20% надеются на улучшения и 25% — опасаются ухудшения.

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