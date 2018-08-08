Правительство предлагает простить налоговым агентам технические ошибки

Москва, , 18:27 — REGNUM Законопроект о снятии ответственности с налоговых агентов за несвоевременное перечисление сумм подоходного налога в бюджет при определённых обстоятельствах, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда.

Так, если налоговый агент представил расчёт по налогу с достоверными сведениями, а затем обнаружил, что налог не был перечислен, то он освобождается от административной ответственности. К агенту не будут применяться санкции, если он самостоятельно узнал о несвоевременной уплате налога и перечислил в бюджетную систему РФ неуплаченный ранее налог и пени.

При этом несвоевременная оплата налога должна быть связанна с технической или иной ошибкой и быть непреднамеренной. В противном случае налоговому агенту грозит штраф.