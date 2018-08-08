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Правительство предлагает простить налоговым агентам технические ошибки

Экономика

Если они были допущены случайно и агенты их исправили

Правительство предлагает простить налоговым агентам технические ошибки
kenteegardin
Налоговый калькулятор

Москва, 8 августа 2018, 18:27 — REGNUM  Законопроект о снятии ответственности с налоговых агентов за несвоевременное перечисление сумм подоходного налога в бюджет при определённых обстоятельствах, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Законопроект направлен на исполнение постановления Конституционного суда.

Так, если налоговый агент представил расчёт по налогу с достоверными сведениями, а затем обнаружил, что налог не был перечислен, то он освобождается от административной ответственности. К агенту не будут применяться санкции, если он самостоятельно узнал о несвоевременной уплате налога и перечислил в бюджетную систему РФ неуплаченный ранее налог и пени.

При этом несвоевременная оплата налога должна быть связанна с технической или иной ошибкой и быть непреднамеренной. В противном случае налоговому агенту грозит штраф.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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