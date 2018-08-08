Volkswagen Group Rus уверенно чувствует себя в Калужском регионе

Калуга, , 18:26 — REGNUM Завод Volkswagen Group Rus, расположенный в Калуге, стабильно сохраняет передовой уровень производства, работая без сбоев и задержек, — все клиенты получают качественную продукцию в четко установленный срок, сообщает пресс-служба Volkswagen Group Ru. Более того, отмечают в компании, в последнее время наблюдается уверенный рост производства, который предполагает расширение штата сотрудников. Так, с начала 2018 года было принято в штат около 400 специалистов на автомобильное производство и производство двигателей.

Volkswagen Group Rus является одним из лидеров по экспорту автомобильной продукции и двигателей, что позволяет также наращивать объем производства. В 2017 году было экспортировано около 25 100 автомобилей, что на 70% выше показателей предыдущего года. Из них 15 600 автомобилей ŠKODA YETI было продано в странах Центральной Европы, что сделало ее самой экспортируемой легковой моделью в России. В марте 2018 года компания стала победителем премии Российского автомобильного форума в номинации «Лучший экспортер».

В январе 2018 года компания подписала соглашение с Федеральной таможенной службой Российской Федерации, направленное на поддержку экспорта. Первым экспортным проектом, реализованным в режиме «переработки на таможенной территории», стала поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Планируемый объем экспортируемых двигателей в 2018 году составляет 40 000 единиц.

В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начала поставки автомобилей ŠKODA OCTAVIA, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 000 автомобилей.

Марки, входящие в состав Volkswagen Group Rus, демонстрируют рекордные показатели продаж. Марка Volkswagen в июле 2018 года передала клиентам 8 611 автомобилей, что соответствует росту на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за первые семь месяцев продажи марки Volkswagen увеличились на 21% и составили 56 769 автомобилей. Марка Skoda в июле 2018 года передала клиентам 6 616 автомобилей, что составило рост 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за первые семь месяцев продажи марки Skoda увеличились на 26% и составили 42 955 автомобилей.

Бестселлером марки Volkswagen является модель Tiguan калужского производства — спрос на автомобиль второго поколения по сравнению с предыдущей версией вырос в три раза. Также традиционно удерживает позиции седан Volkswagen Polo — в июле было реализовано 5 618 автомобилей этой модели (+40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), и Polo вошел в ТОП-4 самых популярных моделей в России.

Кроме того, недавно марка представила специальную версию Polo JOY, которая производится специально для России на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

Также недавно компания стала официальным поставщиком автомобилей марок «Volkswagen — легковые автомобили» и «Volkswagen — коммерческие автомобили» на рынок Казахстана. Клиенты в этой стране получат новые версии автомобилей-бестселлеров, до этого не представленных на рынке, в частности, Polo Drive, Tiguan City, Tiguan Sportline, производство которых налажено на собственном заводе компании в Калуге.

Как сообщает министерство труда и социальной защиты Калужской области, информации о введении режимов неполного рабочего времени, простоев на ООО «Фольксваген Груп Рус», а также о предполагаемых высвобождениях работников предприятия в течение семи месяцев 2018 года в органы службы занятости не поступало.

С начала года работодателем заявлена потребность в замещении 247 вакантных рабочих мест. По состоянию на 08.08.2018 года потребность в работниках составляет 156 человек.

Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в городе Калуга, в 170 км к юго-западу от Москвы. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и ŠKODA, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211.

На данный момент на нем производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год. Мощность нового современного завода по производству двигателей в Калуге составляет 150 тысяч двигателей в год.

В 2017 году на производственных площадках компании с конвейера сошло 167 500 автомобилей (147 000 в 2016 году), 118 500 автомобилей (110 000 в 2016) из которых — на заводе компании в Калуге.