В Севастополе затянули с началом капремонта 30 домов

Севастополь, , 17:49 — REGNUM В Севастополе с опозданием начинаются работы по капитальному ремонту 30 домов, запланированные на 2018 год. Об этом 8 августа сообщила директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова.

«Все проекты отработаны, пройдена ценовая экспертиза. В августе заходят подрядчики и начинают ремонт со сроком его выполнения не позднее декабря… Чтобы избежать подобной ситуации в следующем году, ведётся проектирование работ, которые завершатся 1 октября. Это позволит нам отобрать подрядчиков в декабре и начать капремонты в январе», — пояснила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные чиновники заявили, что жители исторической части города-героя не хотят проведения капитального ремонта своих домов из-за боязни за свои пристройки, законность которых вызывает вопросы.

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