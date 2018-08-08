Ущерб от махинаций с землей под Воронежем оценили в 300 млн рублей

Воронеж, , 17:10 — REGNUM Около 300 млн рублей составили потери бюджета от земельных махинаций в Новоусманском районе Воронежской области. Результаты проверки опубликовала Контрольно-счетная палата Воронежской области.

Как сообщается, аудиторы выявили «факты, в которых могут усматриваться признаки коррупционных правонарушений».

В частности, рыночная стоимость земельных участков, которые продавались в районе, занижалась по отношению к кадастровой стоимости в восемь раз. Минимальная стоимость за один гектар земли составила 9 тыс. рублей, при кадастровой стоимости — 78 тыс. рублей. Независимая рыночная оценка показала, что разница в оценке составляет более семи раз.

Общая сумма потерь бюджета от продажи земельных участков только за два года оценивается в сумме около 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году после скандала с земельными махинациями пост главы района покинул Владимир Чернышов. Тогда СКР возбудил уголовное дело, фигурантом которого стала дочь теперь уже бывшего главы района, руководившая филиалом БТИ. Как считает следствие, в районе реализовывалась мошенническая схема, по которой десятки участков земли (по данным следователей — до сотни) продавались по низким ценам.

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