В Брянске закупят еще 36 новых автобусов

Брянск, , 17:09 — REGNUM Администрация Брянска объявила аукцион на покупку 36 новых автобусов, которые будут возить пассажиров по городу. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки, общая стоимость автобусов составляет 210,4 млн рублей.

Стоимость каждого автобуса составляет 5,8 млн рублей. Каждый из них должен вмещать от 61 до 111 человек. Автомобили должны быть оборудованы пандусами и подъемниками для людей с инвалидностью.

ИА REGNUM напоминает, что ранее администрация сообщала о выделении 500 млн рублей на обновление автопарка. По данным на начало 2018 года, в Брянске из 130 муниципальных автобусов 85 находились в состоянии полного амортизационного износа. В 2018 году уже было куплено 50 подобных автобусов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске за год хотят обновить все муниципальные автобусы