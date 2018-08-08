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Власти Крыма сообщили о почти трёхкратном росте расходов на ФЦП

Экономика

По сравнению с прошлым годом на полуострове потратили на 18 млрд рублей больше

Власти Крыма сообщили о почти трёхкратном росте расходов на ФЦП
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 8 августа 2018, 17:03 — REGNUM  Расходы по мероприятиям федеральной целевой программы социально-экономического развития в Крыму выросли в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 8 августа журналистам сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«За семь месяцев 2017 года они составили 10,3 млрд рублей, в этом году уже потрачено 28,4 млрд рублей», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министра экономического развития РФ Максима Орешкина, Крым отстаёт от графика ФЦП на 16%, то есть по 120 объектам. Кассовое исполнение ФЦП Крыма составляет 26% от годового объёма, а Севастополя — 5% от предусмотренных на 2018 год средств.

По теме: Властям Крыма и Севастополя указали на низкое кассовое исполнение ФЦП

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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