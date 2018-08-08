В городской бюджет Калуги внесены изменения

Калуга, , 16:53 — REGNUM В Калуге сегодня, 8 августа, состоялось внеочередное заседание городской думы. Депутаты внесли поправки в бюджет города. По предложениям главных распорядителей изменяется ведомственная структура расходов и перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых бюджетных параметров. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 34,7 миллиона рублей выделяется управлению культуры для реализации указов президента РФ. На эти же цели управлению образования выделяется 7,5 миллиона рублей, управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики — 14,7 миллиона рублей.

5,5 миллиона рублей дополнительно выделяется на содержание автомобильных дорог общего пользования, 3 миллиона 780 тысяч рублей — на мероприятия по озеленению города, 461 тысяча рублей — на создание, содержание и ремонт объектов благоустройства. 100 тысяч рублей выделяется для оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Также были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Из программы приватизации исключаются четыре объекта недвижимости, дополнительного в программу включается девять объектов — нежилые помещения и здание бывшей здание котельной. Планируемые поступления в бюджет от приватизации муниципального имущества составят порядка 90 миллионов рублей.

Были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям «Калугатеплосеть», «Управление калужского троллейбуса» и «Калужские городские коммунальные электрические сети». В рамках часа контроля депутаты заслушали информацию о ходе реализации программы «Городская среда» и асфальтировании межквартальных проездов. Из 55 дворов, ремонт которых предусмотрен программой «Формирование комфортной городской среды», готовы к сдаче 18 объектов.

«Необходимо как можно скорее приступить к приёмке выполненных работ, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — строительный сезон подходит к концу, а в ходе приёмки могут быть выявлены недоработки подрядчиков, которые необходимо будет своевременно устранить».

Депутаты высказали ряд замечаний по работе подрядных организаций.

Владислав Сахарчук отметил, что далеко не всегда подрядчики устанавливают информационные щиты с данными о планируемых работах и сроках их завершения. Михаил Смирнов поднял вопрос о некачественном ремонте дворовых территорий по улице Карачевской. Замечания будут учтены специалистами управления городского хозяйства.

В 2018 году был запланирован ямочный ремонт 40 межквартальных проездов. По состоянию на 8 августа работы в полном объёме выполнены на 29 объектах, ремонт оставшихся 11 проездов планируется завершить до 25 августа.

«Выделенных средств, а это порядка 100 тысяч рублей на каждый избирательный округ, совершенно недостаточно для полноценного ремонта проездов, — отметила депутат Марина Ставиская, — в следующем году необходимо предусмотреть дополнительное финансирование, также городским властям следует изыскать возможности для ремонта ряда особо проблемных участков уже в текущем году».

«Главным критерием в ходе приёмки будет качество выполненных работ, — заявил, подводя итоги обсуждения, глава городского самоуправления Александр Иванов, — будет проведена лабораторная экспертиза асфальтового покрытия, кроме того будут учтены замечания и пожелания жителей».