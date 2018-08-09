На патрульных авто Украины будут стоять муляжи радаров?

Киев, , 07:23 — REGNUM За один июльский день, 21 числа, на украинских дорогах произошло четыре смертельных аварии, в которых погиб 21 человек. Эта цифра велика даже по украинским меркам, где каждый год на дорогах гибнет около 3500 человек. Обсуждая случившееся, власть пригрозила вывести на дороги армию и вернуть контроль скоростного режима с помощью радаров. В каком состоянии находится украинская транспортная инфраструктура, обсуждает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

О радарах, с помощью которых будет производится скоростной контроль, рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Однако эти радары на Украине надлежащим образом не сертифицированы, что означает: выписанные на основании их показаний штрафы можно будет легко оспаривать в судебном порядке. По словам эксперта по безопасности дорожного движения Владимира Караваева, сказанным им министру, на Украине нет ни одного радара, предназначенного для работы в режиме патрулирования и соответствующего требованиям закона.

«Что собираются ставить на патрульные авто? Муляжи?» — спрашивает эксперт.

Важно, что ограничение скорости на украинских дорогах уже принято в этом году (с сентября на ряде дорог ее уже хотят повышать), однако не решает проблемы аварий, значительная доля которых вызвана состоянием самого дорожного полотна. Помимо ям на дорогах, которые водители объезжают по встречной, свою роль играет отсутствующая (даже в городах) дорожная разметка и нулевой контроль властей за перевозками (грузовыми и пассажирскими).

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