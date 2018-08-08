Порошенко выгоден рост цен на газ для населения — эксперт

Киев, , 16:42 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко выгодно, чтобы правительство выполнило требование Международного валютный фонда по повышению цен на газ для населения. Весь негатив от принятия такого решения ляжет на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом 8 августа в эфире телеканала NewsONE заявил экономический эксперт Александр Савченко.

«Порошенко выгодно выполнение этого требования, потому что весь негатив пойдет на правительство. Именно правительство отвечает за повышение цен. Это не выгодно господину Гройсману, если у него есть политические амбиции, а они у него есть», — сказал Савченко.

Он призвал правительство снизить цены на газ для промышленности и немного поднять их для населения.

«Нужно на 20% снизить цену газа для промышленности и максимум на 10% поднять цены для населения. Тогда у нас будет одна цена. И требование МВФ относительно одной цены на газ будет выполнено. А вот поднимать цену до уровня среднеевропейской, это противоречит принципам экономической теории и практики… Нужно предлагать компромиссную формулу, которая сделает нашу промышленность более конкурентоспособной, потому что такие цены на газ — это наше конкурентное преимущество. Ведь мы добываем и потребляем на 80% собственный газ. Мы не имеем права искусственно разрушать наше конкурентное преимущество. Нужно научиться отстаивать свои национальные экономические интересы. Это выгодно и для промышленности, и для украинцев», — добавил Савченко.

Эксперт призвал Киев создать конкурентный рынок газа.

«Самое главное — внедрить рынок газа. Если бы у нас рынок газа был конкурентный, честный, без монополии «Нафтогаза», то вообще не было бы никаких проблем. Тогда бы газопоставщики завоевывали сердца украинцев снижением цен», — добавил Савченко.

Он также обвинил руководство «Нафтогаза» в непрофессионализме за плохие показатели корпоративного управления, низком росте добычи нефти и газа.

«МВФ требует, чтобы у «Нафтогаза» был сбалансированный бюджет. Но там уже не сбалансированность, там идут огромные сверхприбыли, которые не нужны «Нафтогазу». Все эти сверхприбыли получены исключительно за счет увеличения тарифов, а не за счет увеличения добычи газа, нефти, корпоративного управления. К примеру, «Нафтогаз» не может получить дивиденды с «Укрнафты». Профессионализма там не хватает. Не могут стянуть штрафы с российского «Газпрома», — подытожил Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный сайт госдепартамента США сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с президентом Порошенко. В частности, Помпео поприветствовал недавнее принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности. Также он призвал Украину выполнить требования МВФ (повысить цены на газ), необходимые для получения очередного транша кредита.

Напомним, ранее Международный валютный фонд одобрил обновленный план Украины по созданию антикоррупционного суда, что приблизило страну к новому траншу в $1,9 млрд. При этом МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60% в связи с ростом цен на международных рынках. Правительство пока отказывается повышать стоимость газа для граждан, аргументируя это тем, что сначала необходимо предусмотреть компенсаторы для бедных слоев населения.