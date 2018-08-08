ИКЕА открывает свой первый магазин в Индии

Хайдарабад, Индия, , 17:07 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», голландско-шведская компания ИКЕА, являющаяся одним из крупнейших мировых ритейлеров мебели, 9 августа откроет свой первый магазин в Индии. Первый магазин ИКЕА в Индии размещен в городе Хайдарабад. Он должен стать одним из самых крупных мебельных магазинов в Индии, так его площадь составляет более 400 тысяч кв.км. Планируется, что в год данный магазин будут посещать более 6 миллионов человек.

Представители компании ИКЕА заявили, что их фирма уже более десяти лет изучает индийский рынок и считает, что именно сейчас подходящий момент для открытия своих магазинов. Магазин ИКЕА в Хайдарабаде является только первым из 25 магазинов, которые планируется открыть по всей Индии к 2025-ому году. Следующий магазин откроется в Мумбаи в начале 2019-ого года, за ним последуют магазины в Бангалоре, Дели, Ченнаи, Калькутте, Ахмадабаде, Сурате и Пуне.