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Доллар США достиг максимума апреля 2018 года

Экономика

За американскую валюту на Московской бирже дают 65,05 рубля

Доллар США достиг максимума апреля 2018 года
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Валюта

Москва, 8 августа 2018, 16:31 — REGNUM  Курс российского рубля упал до минимума к доллару США впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже сегодня, 8 августа.

В ходе торгов за доллар США давали 65,06 рубля. Американская валюта с начала сегодняшних торгов подорожала на 1,6 рубля. Стоит отметить, что накануне на закрытии торгов доллар США стоил 63,49 рубля.

Если доллар превысит отметку в 65,06 рубля, то это будет уже максимум с 30 ноября 2017 года.

Евро также резко подорожал. На закрытии вчерашних торгов евросоюзная валюта стоила 73,65 рубля. Сегодня за евро уже дают 75,17 рубля.

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