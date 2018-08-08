В Волгограде планируют направить 40 млрд на развитие сельского хозяйства

Волгоград, , 16:14 — REGNUM В агропромышленный комплекс Волгоградской области в 2018—2020 годах планируют направить 40,1 млрд рублей. Из них 8,2 млрд рублей выделят из федерального и регионального бюджетов, еще 31,9 млрд рублей хотят привлечь в качестве инвестиций. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Волгоградской областной думы.

Увеличение финансирования получили сразу шесть подпрограмм областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Так, на 80,5 млн рублей больше пойдет на развитие растениеводства, финансирование молочного производства увеличено на 61,3 млн рублей, а на поддержку небольших предприятий и коопераций добавлено 160,8 млн рублей.

«Выполнение программных мероприятий позволит увеличить объемы производства и переработки основных видов продукции растениеводства и животноводства. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий региона (с учетом субсидий) в 2020 году должна составить 17%», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Волгоградская область получит из резервного фонда правительства РФ 186,3 млн рублей в качестве компенсации из-за роста цен на горюче-смазочные материалы.

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