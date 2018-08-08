Среда, 8 Августа 2018 года
16:28:12 МСК

В Волгограде планируют направить 40 млрд на развитие сельского хозяйства

Экономика

В 2018-2020 годы региональные власти хотят привлечь не менее 31,9 млрд рублей в качестве инвестиций в АПК

В Волгограде планируют направить 40 млрд на развитие сельского хозяйства
Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Волгоград, 8 августа 2018, 16:14 — REGNUM  В агропромышленный комплекс Волгоградской области в 2018—2020 годах планируют направить 40,1 млрд рублей. Из них 8,2 млрд рублей выделят из федерального и регионального бюджетов, еще 31,9 млрд рублей хотят привлечь в качестве инвестиций. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Волгоградской областной думы.

Увеличение финансирования получили сразу шесть подпрограмм областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Так, на 80,5 млн рублей больше пойдет на развитие растениеводства, финансирование молочного производства увеличено на 61,3 млн рублей, а на поддержку небольших предприятий и коопераций добавлено 160,8 млн рублей.

«Выполнение программных мероприятий позволит увеличить объемы производства и переработки основных видов продукции растениеводства и животноводства. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий региона (с учетом субсидий) в 2020 году должна составить 17%», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Волгоградская область получит из резервного фонда правительства РФ 186,3 млн рублей в качестве компенсации из-за роста цен на горюче-смазочные материалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоград получит 186 млн рублей из-за подорожания бензина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить