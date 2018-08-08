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В Астане построят торговый комплекс Узбекистана

Экономика

Строительство направлено на расширение экспорта из Узбекистана

Астана, 8 августа 2018, 16:56 — REGNUM  В Казахстане зарегистрировали фонд поддержки экспорта малого бизнеса и частного предпринимательства, который будет заниматься маркетинговыми исследованиями, сообщает 8 августа агентство УзА со ссылкой на исполнительного директора фонда Миразиза Исакова.

По его словам, фонд также займется рекламой местных брендов, поиском зарубежных партнеров, а также будет содействовать участию предпринимателей из Узбекистана в выставках и других мероприятиях. Кроме того, в Астане начато строительство торгового комплекса Узбекистана.

Как сообщал ИА REGNUM, 10 июля Центральный банк Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора, в рамках которого страны открывают друг другу банковские рынки.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в сфере банковского надзора

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