В Чувашии «в ближайшее время появятся обманутые дольщики» – премьер

Чебоксары, , 16:07 — REGNUM В Чувашии два объекта долевого строительства «соответствуют критериям» для включения дольщиков в число обманутых. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 августа, заявил премьер-министр республики Иван Моторин на расширенном заседании регионального правительства.

Глава чувашского кабинета министров, говоря о задачах на II полугодие, отметил, что «нужно ускориться» в части включения в реестр обманутых дольщиков двух проблемных объектов долевого строительства.

«У нас в ближайшее время появятся обманутые дольщики. Два объекта уже сегодня соответствуют критериям. Это в «Соляном» и «Кратонстрой». Соответственно здесь необходимо принять все необходимые документы. В первую очередь в рамках реализации нашего 32-го закона, где через предоставление земельных участков новым застройщикам можно будет решать данную проблему. Почему нужно здесь ускориться: работа не быстрая, только чтобы соблюсти все процедуры, до полугода может пройти и соответственно напряжённость среди граждан будет.

Это наша работа, которую мы должны эффективно реализовать. Здесь у нас результаты есть. Мы один из субъектов Федерации, который по дольщикам 2008 года все объекты ввёл, вопрос закрыли. Соответственно здесь у нас наработан хороший опыт», — сказал Иван Моторин.

Напомним, в конце декабря 2017 года минстрой республики заявил о том, что «в канун Нового 2018 года Чувашия закрыла официальный список домов, при строительстве которых были нарушены права дольщиков: был сдан в эксплуатацию последний в этой категории дом (по адресу: г. Чебоксары, пр. 9-й Пятилетки, д. 22/2 (поз.3)».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года на сессии Госсовета было отмечено, что в республике насчитывается 12 домов, застройщики которых продлевали разрешение. Министр строительства Владимир Михайлов сообщил, что «в «красной» зоне находятся два застройщика, это «Алза» и компания «Кратонстрой». По его словам, у первой — три объекта, из них два в Чебоксарах (дома по проспекту Тракторостроителей и в мирокрайоне «Соляное»), у другого застройщика возникли трудности при строительстве дома по улице Гражданская.

Отметим, в июле прокурор Чувашии Василий Пословский сообщил, что надзорным ведомством «постоянно контролируется ход строительства 21 строящегося многоквартирного дома в связи с несоблюдением застройщиками первоначальных сроков передачи квартир 3405 дольщикам».

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