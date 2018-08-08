Тульское бюро медэкспертизы зарабатывало на покойниках

Тула, , 16:03 — REGNUM Тульскому бюро судебно-медицинской экспертизы запретили оказывать платные ритуальные услуги. О решении Арбитражного суда региона сообщила пресс-служба Управления ФАС по Тульской области, которое и направило иск в суд.

Поводом к судебному вмешательству в работу ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» стали документы, утвержденные в сентябре 2017-го руководителем учреждения — а именно положения об организации платных немедицинских услуг, перечень и прейскурант на платные немедицинские услуги.

При этом учреждение является государственным, его учредителем является министерство здравоохранения Тульской области, а цель — обеспечение реализации полномочий министерства здравоохранения Тульской области. По закону государственные судебно-экспертные учреждения имеют право оказывать услуги на договорной основе, но лишь связанные с производством экспертиз. Другие же услуги бюро оказывать права не имело, подчеркивают в УФАС. Вместе с тем, учреждение оказывало платные услуги ритуального характера — по санитарной и косметической обработке трупа, услуги по бальзамированию трупа, предпохоронному сохранению тел умерших, а также услуги по прокату зала и его оформлению для проведения гражданской панихиды, обряда поминовения. При этом в УФАС сочли, что цены, установленные бюро на оказание таких услуг, создают преимущественные условия для учреждения.

В январе этого года УФАС выдало бюро предупреждение об отмене вышеуказанных актов. Однако решение это было обжаловано в Арбитражном суде Тульской области, который 2 августа поддержал позицию Тульского УФАС России.