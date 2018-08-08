Среда, 8 Августа 2018 года
16:28:32 МСК

Завод по производству солнечных панелей построят в Виннице

Экономика

Завод будет производить продукцию на $180 млн в год

Завод по производству солнечных панелей построят в Виннице
dimitrisvetsikas1969
Солнце

Киев, 8 августа 2018, 16:03 — REGNUM  В Виннице планируется построить в 2019 году завод по производству солнечных панелей, сообщает пресс-служба государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Украины.

Согласно сообщению, строить завод будет компания «Несс Эстейт», входящая в группу Kness. На заводе будут работать две очереди мощностью по 200 МВт, в год завод будет производить панели на $180 млн. Работать на предприятии будут 400 человек.

Читайте также: На Украине мечтают производить батареи для автомобилей Tesla

Отмечается, что группа компаний Kness работает по всей Украине и устанавливает солнечные панели. Kness является брендом компании «Подольский Энергоконсалтинг», которая работает в сфере возобновляемой энергетики.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Зеленая» энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить