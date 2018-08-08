Завод по производству солнечных панелей построят в Виннице

Киев, , 16:03 — REGNUM В Виннице планируется построить в 2019 году завод по производству солнечных панелей, сообщает пресс-служба государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Украины.

Согласно сообщению, строить завод будет компания «Несс Эстейт», входящая в группу Kness. На заводе будут работать две очереди мощностью по 200 МВт, в год завод будет производить панели на $180 млн. Работать на предприятии будут 400 человек.

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Отмечается, что группа компаний Kness работает по всей Украине и устанавливает солнечные панели. Kness является брендом компании «Подольский Энергоконсалтинг», которая работает в сфере возобновляемой энергетики.