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Крым заработал на свободной экономической зоне более 4 млрд рублей

Экономика

Столько участники СЭЗ заплатили в бюджет по итогам первого полугодия 2018

Крым заработал на свободной экономической зоне более 4 млрд рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крымский мост из космоса

Симферополь, 8 августа 2018, 15:56 — REGNUM  Работа Крымской свободной экономической зоны принесла республиканскому бюджету в 2018 году более четырех миллиардов рублей. Об этом журналистам 8 августа сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Положительная динамика наблюдалась уже в прошлом году, а по итогам первого полугодия поступило в консолидированный бюджет 4,1 миллиарда рублей. Это то, что заплатили участники СЭЗ», количество которых с каждым годом растёт — с 274 в 2015 году до 1324 сейчас», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские налоговики сообщили о десяти случаях фиктивного членства резидентов Свободной экономической зоне Крыма, которые получали льготы, но по факту работали в других регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Десять участников Крымской СЭЗ оказались фиктивными резидентами

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Крымская свободная экономическая зона
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