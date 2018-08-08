В Липецке подрядчиков будут штрафовать за медленный ремонт дорог

Липецк, , 15:51 — REGNUM В Липецке в 2017 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» заасфальтируют 503 тысячи квадратных метров дорог, обновят 149 тысяч квадратных метров тротуаров и заменят 83 километра бордюров. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в общей сложности отремонтируют 17 объектов.

Объемы дорожных работ по сравнению с 2017 годом возросли в среднем на 15%. На улице Полетаева появились тротуары, на проспекте Мира обустроена новая дорожно-транспортная инфраструктура, а на улице Ленина теперь много глубоких парковочных карманов. При этом на улицах Неделина, Катукова и Гагарина работники сильно отстают от графиков. Каждый день сверх установленного срока обойдется подрядчикам в среднем в 40 тысяч рублей. Штрафовать их начнут с 1 сентября.

Приоритетный проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В целом предполагается довести долю соответствующих нормативным требованиям дорог до 85%, снизить количество мест концентрации ДТП на 86%, а также значительно уменьшить перегруженность дорог в часы пик. В 2018 году завершается первый этап проекта, на котором дороги приводят в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019—2025 годах будут строить и реконструировать автомобильные дороги и улично-дорожную сеть.

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения — одно из важнейших направлений деятельности областных властей. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью», — подчеркивает глава региона Олег Королев.