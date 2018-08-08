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Сотовые операторы будут оштрафованы за цены в роуминге по России

Экономика

Несмотря на отмену роуминга, операторам придётся выплатить штраф за нарушение антимонопольного законодательства, заявили в ФАС

Сотовые операторы будут оштрафованы за цены в роуминге по России
Сотовя антенна

Москва, 8 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам рассмотрения дел о расценках на внутрисетевой роуминг приняла решение оштрафовать операторов связи. Об этом сообщил на пресс-конференции 8 августа замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин, передаёт РБК.

Замглавы ФАС подтвердил информацию о намерении трёх операторов «большой тройки» отменить в ближайшее время плату за входящие звонки в роуминге.

По его словам, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») примет соответствующее решение 20 августа, «МегаФон» — 30 августа. МТС намерен до 30 августа отменить плату для 90% своих абонентов, а в течение последующего месяца — для всех оставшихся.

Тем не менее, как заявил Голомолзин, сотовым операторам всё же придется выплатить штрафы в рамках КоАП за нарушение антимонопольного законодательства. Он отметил, что размер штрафа может составить до 1 млн рублей, но его точный размер будет определён до конца сентября.

Как передавало ИА REGNUM, ФАС в июле 2017 года настояла на том, чтобы «ВымпелКом», «МегаФон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) поменяли тарифные планы при поездках внутри страны, сделав их более доступными для клиентов. В антимонопольном ведомстве сочли, что тарифная политика ведущих сотовых операторов нарушает закон «О защите конкуренции».

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Сотовая связь
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