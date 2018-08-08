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Нефть подрастает на фоне сокращения экспорта Ирана

Экономика

Поддержку котировкам также оказывает хорошая статистика из США, заявил эксперт

Москва, 8 августа 2018, 15:42 — REGNUM  Цены на нефть 8 августа подрастают на фоне сообщений о сокращении экспорта Ирана после введения первого блока санкций со стороны США, затронувших экспорт черного золота и право на приобретение доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Стоит отметить, что при этом в июле экспорт иранской нефти в Китай вырос до 800 тыс. баррелей в сутки, а в Индию — на 400 тыс. баррелей в сутки. Текущий подход Китая объясняется торговой войной. Одновременно с этим Китай сокращает поставки нефти из США», — отметил эксперт.

Поддержку котировкам также оказывает неожиданно хорошая статистика от Американского института нефти. По их данным, недельные запасы сырой нефти сократились в США на 6 миллионов баррелей до 407,2 млн.

«Сегодня, 8 августа, выйдут данные от минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Технически нефть марки Brent имеет потенциал роста с ближайшей целью $75,77 за баррель. В свою очередь ближайшая поддержка находится на отметке $71,82. Пока не вышли из диапазона можно констатировать консолидацию в диапазоне», — полагает Капустянский.

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Повышение пенсионного возраста
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