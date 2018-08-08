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В Костромской области будут строить новую школу

Экономика

Деньги на строительство будут выделены из резервного фонда Правительства РФ

п. Якшанга, Костромская область, 8 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Костромской области будет выделено более 152 миллионов рублей для строительства школы в поселке Якшанге Поназыревского района, сообщает пресс-служба губернатора области.

Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Пресс-служба отмечает, что уже «выполнен нулевой цикл строительства», а получение федеральных средств ускорит работы. Местные власти обещают, что «новая школа появится в Якшанге уже через год».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костроме также начали строительство двух новых детских садов-яслей на 280 мест. Деньги на строительство — 310 миллионов рублей — выделяет из федерального бюджета Министерство образования РФ.

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