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СХК переведет в ядерно-безопасное состояние 462 установки химзавода

Экономика

В текущем году специалисты комбината обезопасят 74 установки

Северск, Томская область, 8 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Специалисты Сибирского химического комбината (СХК, г. Северск) завершат перевод в безопасное ядерно-безопасное состояние 462 установок химико-металлургического завода в 2022 году, сообщает 8 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что с момента начала реализации программы в 2017 году в безопасное состояние переведено 104 установки, а в текущем году запланирован перевод еще 74 установок.

Технологии, по которым работают сотрудники предприятия, апробированы и внедрены в рамках производственных процессов. Также специалисты внедрили технологии переработки некондиционных материалов. Извлеченный материал направляется на другие предприятия «Росатом» для дальнейшего использования.

Добавим, что решение о переводе оборудования в безопасное состояние было принято для подготовки химзавода к выводу из эксплуатации.

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Атомная энергетика
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