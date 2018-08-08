«Для человека выход на пенсию – это трагедия»

Кызыл, , 15:28 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста касается не только людей предпенсионного возраста, но будущих поколений — детей, внуков. и правнуков. Правительство России очень правильно поступает, потому что даже в 50−55 лет, когда в северных регионах выходят на пенсию, люди ощущают трагедию, что они пенсионеры, а еще полны сил, и, конечно, им хочется работать дальше, заявила корреспонденту ИА REGNUM министр образования и науки Республики Тува Татьяна Санчаа.

По её мнению, для человека очень тяжело воспринимается выход на пенсию. Обычно люди пенсионного возраста ощущают над собой «домоклов меч», что их в любой момент могут попросить освободить рабочее место для молодых работников. Для работника предпенсионного возраста важно, чтобы в нём нуждались. Некоторые даже готовы на такой шаг, как работать без пенсии. В свое время такой вопрос обсуждался.

«Человек без работы угасает. При этом стоит подумать о здоровье людей зрелого возраста. Надо комплексно развивать медицинское обеспечение, чтобы оно было более доступно людям старшего возраста. В целом решение правительства РФ правильное и своевременное, думаю, что власти подумали во благо пенсионеров», — высказала свое мнение министр.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»