Четверть рабсилы в Чувашии – в «серой» зоне, потери для бюджета – 2,9 млрд

Чебоксары, , 15:26 — REGNUM В Чувашии сегодня, 8 августа, подвели итоги исполнения консолидированного бюджета республики за I полугодие. Нынешний отчёт вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной отличался тем, что публично не было озвучено исполнение основных параметров бюджета — вместо этого периодически звучала отсылка на слайды и зачем-то приводились прогнозируемые годовые доходы. Кроме того, акцент был сделан на занятости населения в «серой» зоне, в которой, по данным министра, занята четверть трудоспособного населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доклад об исполнении консолидированного бюджета Чувашии обычно начинается с представления основных параметров — доходов, расходов, динамики. Выступавшая с отчётом глава минфина Светлана Енилина главные цифры озвучивать не стала, сославшись на красочные слайды.

«Исполнение бюджета в разрезе основных параметров представлено на слайде. По итогам первого полугодия бюджет исполнен с профицитом, который составил по консолидированному бюджету 3,7 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета в текущем году запланированы в объёме 55,9 млрд рублей, что выше прошлого года на 8,6%. Безвозмездные поступления планируются с ростом на 23,4%», — сообщила министр.

Это вызвало недоумение: разобрать слайды с кучей цифр на экранах в большом зале дома правительства, где шло заседание, способны в основном либо близсидящие, либо хорошо видящие. А уж зрителям интернет-трансляции и вовсе приходится довольствоваться только фигурами у трибуны и в президиуме.

Особое внимание было уделено поступлению НДФЛ, который составляет 33% в объёме собственных доходов консолидированного бюджета. При этом не были озвучены ни сумма доходов от данного налога, ни динамика.

«Динамика поступлений также представлена на слайде. Вместе с тем, допущено снижение поступления данного налога по отдельным сегментам экономики — такими, как обрабатывающие производства и торговля. Существенный рост демонстрируют только организации бюджетной сферы», — сообщила министр финансов.

«На НДФЛ приходится 50% поступлений местных бюджетов. Анализ темпов роста поступлений в разрезе муниципалитетов местных бюджетов представлен на слайде. Как видите, картина разная. В трёх муниципалитетах допущено снижение поступлений к уровню прошлого года. Наибольшее снижение в Красноармейском районе (на 1,7%) и в городе Чебоксары (на 1,9%). Вместе с тем, резервы увеличения поступлений есть. В первую очередь, за счёт снижения неформальной занятости. Сегодня 24% трудоспособного населения занято в «серой» зоне. По грубым подсчётам, если принять серую зарплату на уровне МРОТ, потери бюджета оцениваются как минимум 2,9 млрд рублей.

Потери затрагивают и самих граждан. Они лишаются социальной защиты. По данным отделения пенсионного фонда Чувашской Республики, в 2017 году 211 гражданам отказано в назначении пенсий из-за отсутствия требуемого стажа», — отметила Светлана Енилина.

По данным Росстата, в апреле-июле в Чувашии численность рабочей силы составила 622,7 тыс. человек.

По словам министра, выявлены «отдельные организации», которые, имея заказы из бюджета и реализуя госконтракты, не платят в бюджет налоги. В частности, средства из дорожного фонда на реализацию контрактов получили за последние три года 103 организации, при этом «более 17% из них ни разу не производили в бюджет отчисления по НДФЛ». Глава минфина подчеркнула, что муниципалитетам «необходимо улучшить качество работы по выявлению серой занятости и обеспечить положительную динамику роста поступлений НДФЛ».

Напомним, по данным минфина Чувашии на 13 июля, в консолидированный бюджет республики за январь-июнь 2018 года поступило 26 126,8 млн рублей доходов, что на 6,4% больше аналогичного прошлогоднего уровня. В том числе объём налоговых и неналоговых доходов вырос на 7,4% и достиг 17 385,3 млн рублей. НДФЛ составил 15 989,9 млн рублей. Израсходовано 22 463,4 млн рублей, бюджет исполнен с профицитом в сумме 3,663 млрд рублей.