Украинская власть не сможет создать консорциум по управлению ГТС

Киев, , 15:25 — REGNUM Россия вынуждена строить газопроводы «Северный поток-2» и «Южный поток», поскольку газотранспортная система Украины фактически контролируется США. Об этом 8 августа в эфире телеканала NewsONE заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Украинская ГТС имеет преимущества над обоими потоками. Но у неё большой недостаток — это политический недостаток. США являются крупнейшими добытчиками газа и нефти. Они конкуренты с Россией. Если в Украине полностью проамериканская власть, то соответственно и ГТС, по которой «Газпром» поставляет газ в Европу, фактически под контролем их прямых конкурентов. Это вопрос конкуренции… Если бы Украина была нейтральной, как записано в декларации о суверенитете, то никаких потоков не нужно было в принципе», — считает Степанюк.

Он также считает, что нынешняя украинская власть не сможет создать консорциум по совместному управления ГТС, поскольку в его состав не допустят российскую сторону.

«Сейчас идут разговоры о том, чтобы оператором украинской ГТС стала какая-то западная компания… Эта инициатива при нынешней власти не реализуема. Власть находится не под европейским влиянием, а под американским. Существует закон, запрещающий российским компаниям принимать участие в приватизации и брать в концессию украинские заводы», — напомнил эксперт.

Он также прогнозирует, что украинская ГТС потеряет значительные объемы транзита газа после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Южного потока».

«Южный поток» также заберет значительную долю транзита газа, который шел на Балканы, если не весь транзит, который пока идет в южном направлении», — подытожил Степанюк.

Как сообщалось, 6 августа глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в интервью «Экономической правде», что не верит в сохранение транзита российского газа через Украину, если будет реализован проект «Северный поток — 2».

Коболев считает, что Киеву нужно найти западного партнера для управления украинской газотранспортной системой и сохранения транзита российского газа.

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами… Нельзя просто говорить Европе: откажитесь. Надо предлагать альтернативу. Альтернатива в том, что Украина будет делиться доходами от транзита с западными компаниями, которые, помимо доходов от транзита, дадут комфорт европейским потребителям и снимут те риски, о которых 15 лет рассказывает «Газпром», — что мы ненадежны, неэффективны и воруем газ… Есть партнеры в других странах, которые могут повлиять на это решение», — сказал Коболев.

По его словам, Украине «нужны те партнеры, которые помогут остаться транзитной страной для российского газа без строительства «Северного потока — 2».

«Такие партнеры есть и в Европе, и в других странах… Не будем говорить намеками. Мы говорим о Европе и США. Это же очевидно», — добавил Коболев.