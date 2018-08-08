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В Совфеде одобрили решение Верховного суда по лоукостеру «Победа»

Экономика

Другие компании не сталкиваются с трудностями при приеме на борт вещей пассажиров

В Совфеде одобрили решение Верховного суда по лоукостеру «Победа»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 8 августа 2018, 15:17 — REGNUM  Решение Верховного суда РФ, обязавшего авиакомпанию «Победа» бесплатно принимать на борт определенные вещи пассажиров, помимо ручной клади, поддерживают в Совете Федерации.

По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, вопрос соблюдения авиаперевозчиками прав граждан находится на контроле в Совете Федерации. Дополнительные сборы за минимально необходимый пакет услуг, предоставляемый перевозчиками, недопустимы.

Заявления руководства «Победы» о том, что на борту нельзя разместить, к примеру, портплед с костюмом — безосновательны. Разрешение на провоз подобных предметов действует более десяти лет. Другие компании не сталкиваются с трудностями при выполнении этого пункта, отметил Клишас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее низкобюджетная авиакомпания «Победа» подала иск об отмене пункта федеральных авиационных правил, касающихся перевозки в салоне самолета, помимо ручной клади, таких предметов, как дамские сумки, портфели, букеты. Верховный суд РФ оставил требование перевозчика без удовлетворения.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпанию «Победа» обязали бесплатно возить букеты и дамские сумки

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Авиаперевозки
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