Украина нарастила экспорт электроэнергии

Киев, , 15:12 — REGNUM За первые семь месяцев 2018 года Украина увеличила экспорт электроэнергии на 16,3% по сравнению с январем-июлем 2017 года, сообщает пресс-служба государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

По данным ведомства, экспорт электроэнергии составил $186,126 млн. При том 60,43% экспорта пришлось на Венгрию, 23,15% — на Польшу, 13,91% — на Молдавию.

Напомним, в 2017 году Украина также нарастила экспорт электроэнергии на 28,6% по сравнению с 2016 годом. Также увеличилась и выручка на 55% — до $236 млн.

Отметим, ранее среднегодовой тариф оператора объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго» на передачу электроэнергии по магистральным и межгосударственным сетям подняли на 1,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине повысили тариф на электроэнергию