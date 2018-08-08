ФАС согласовывает с Минюстом повышение цен на газ для промышленности

Москва, , 15:10 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила в министерство юстиции приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности на 3,4%, заявил 8 августа журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, в ведомстве рассчитывают, что документ будет зарегистрирован в ближайшее время. Чиновник также отметил, что ранее ФАС уже направляла подобный приказ, однако он вызвал замечания у Минюста.

Напомним, в начале июля ФАС одобрила повышение на 3,4% оптовых цен на газ, поставляемый «Газпромом» оптовым потребителям.

Замглавы ведомства Голомолзин тогда уточнил, что принятое решение соответствует параметрам утвержденного правительством России прогноза социально-экономического развития страны на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

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