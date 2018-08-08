Хитрая схема: в Белоруссии нашли захоронение тушенки

Минск, , 15:16 — REGNUM В Минской области правоохранители обнаружили незаконное захоронение более 147 тысяч банок некачественных местных консервов. Зарывали испорченную тушенку по указанию должностных лиц крупного мясокомбината, чтобы избежать материальной ответственности и скрыть бесхозяйственность. Ради этого руководители даже придумали сложную схему. Однако теперь в отношении предприимчивых должностных лиц прокуратура Солигорского района возбудила уголовное дело, сообщили в комитете госконтроля.

В комитете рассказали, что информация о захоронении крупных партий просроченных мясных консервов поступила в Солигорский межрайонный отдел финансовых расследований еще в июне 2017 года, после чего началось расследование. Оперативники отыскали захоронение глубиной восемь метров, где была зарыта испорченная тушенка. Однако несмотря на то, что на первый взгляд вся документация предприятия была в порядке, оперативники финансовой милиции всё же смогли выявить недостачу консервных банок, которые использовались для производства тушенки.

Далее выяснилось, что руководители предприятия на протяжении нескольких лет осуществляли схему, которая позволяла не отражать в документах недостачу продукции и сырья. Осуществлялось это таким образом: перед ежегодной инвентаризацией оформляли фиктивные документы для могилевской коммерческой организации, которая уничтожает продукцию, а потом налаживали изготовление неучтенной продукции взамен уничтоженной. Ущерб для мясокомбината от такой схемы составил 297 тысяч белорусских рублей.

Теперь прокуратура Солигорского района возбудила уголовное дело по статье «Злоупотреблению властью или служебными полномочиями» (часть 3 статья 424 Уголовного кодекса) в отношении должностных лиц предприятия. Им грозит либо лишение свободы, либо возмещение ущерба и штраф.

Отметим, что за последнее время это уже не первый подобный случай, когда должностные лица крупных белорусских предприятий подозреваются в служебной халатности, повлекшей за собой существенный материальный ущерб для организации. Так, в июне этого года в ГУВД Мингорисполкома сообщали, что руководитель минского фармпредприятия подозревается в служебной халатности на предыдущем месте работы, повлёкшей ущерб на сумму более 270 тысяч белорусских рублей. Речь идёт об организации производства без наличия необходимой документации, оборудования. Это привело к выпуску продукции, которая была непригодна для продажи и использования. В связи с этим в отношении экс-директора фармацевтического завода возбудили уголовное дело по статье «Служебная халатность».

Также до этого правоохранители разоблачили преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов. Её создал руководитель одного из самых крупных госпредприятий в фармакологии Белоруссии.

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