ФАС предупреждает: цены на бензин вырастут вслед за повышением НДС

Москва, , 15:08 — REGNUM Повышение НДС отразится на стоимости бензина, также как и на всех других товарах и продуктах питания. Об этом сегодня, 8 августа, журналистам заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

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Повышение НДС разгонит инфляцию и сделает всех беднее: мнение

Представитель антимонопольного ведомства отметил, что на стоимость топлива влияет множество разных факторов и налоговая составляющая (НДС, акцизы, пошлины) — одна из значимых. При этом Голомолзин заверил, что ситуация на рынке останется стабильной.

«Мы постоянно мониторим ситуацию на рынке. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, невозможно», — сказал замглавы ФАС.

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Законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизтопливо внесен в Госдуму

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России резко взлетели в апреле-мае 2018 года. Это произошло на фоне ослабевшего рубля и возросшей мировой цены нефти. Тогда на многих АЗС был преодолён психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина, а уже к концу мая цена на топливо вплотную приблизилась к отметке 50 рублей за литр. Только после этого российское правительство провело серию совещаний с руководителями крупнейших нефтяных компаний, по итогам которых и было принято решение о временном сдерживании розничных цен на бензин в обмен на некоторое снижение топливных акцизов.

Напомним, что уже с января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость вырастет с нынешних 18% до 20%. Документом предусмотрено сохранение действующей льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения, в том числе продовольственных, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. По оценкам правительства, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год.

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