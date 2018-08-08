Новый корпус онкодиспансера в Рязани построят на месте старого

Рязань, , 15:01 — REGNUM Новый корпус онкологического диспансера, строительство которого должно начаться в 2019 году, появится на месте старого корпуса. Об этом 7 августа на общественных слушаниях заявил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов. По словам чиновника, сейчас решается вопрос о перераспределении пациентов и сносе старого здания, которое находится в аварийном состоянии.

Как передает ИА «МедиаРязань», в новом здании будет поликлиника и стационар на 250 мест. В нем будет восемь этажей. Проектную документацию начнут готовить уже в 2018 году, в этом же году регион планирует подать заявку на финансирование из федерального бюджета.

Слушания были посвящены переводу участка на Голенчинском шоссе из зоны «Городские парки, скверы и бульвары» в зону «Учреждения здравоохранения и социальной защиты». Соответствующие поправки планируют внести в Генплан города.

На возведение онкодиспансера выделено 1,8 млрд рублей. Как сообщал на пресс-конференции в апреле 2018 года министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий, начало строительства запланировано на 2019 год. Построить корпус обещают за два-три года.

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